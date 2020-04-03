Капитан «Урала»: «Досрочно завершать чемпионат надо, но закреплять его результаты — нет»
19:00
Капитан «Урала» Артем Фидлер ответил на актуальные вопросы «СЭ» по поводу ситуации в российском футболе после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
— Надо ли досрочно завершать чемпионат?
— Да.
— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?
— Нет.
— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?
— Да.
— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?
— Да.
— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?
— Да. (Евгений Белоусов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи