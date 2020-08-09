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Канделаки надеется, что Федун не снимет «Спартак» с чемпионата

9 августа 2020, 23:20
Тина Канделаки (по центру). Фото twitter.com
Тина Канделаки (по центру). Фото twitter.com
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Федун заявил «СЭ», что команда снимется с чемпионата России. Главный арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры судья удалился из Instagram, в соцсетях активно обсуждают эту игру.

«Я надеюсь, что Леонид Федун в сердцах сказал о том, что московский «Спартак» снимается с чемпионата. В равнодушии к команде Леонида Арнольдовича не упрекнешь, как, собственно, и в умении создать интригу. И все же это скорее импульсивная форма заявления протеста на судейство, чем жест отчаяния», — написала в своем Telegram-канале Канделаки.

Как ранее стало известно «СЭ», глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц может подать в отставку со своего поста.

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