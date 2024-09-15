Канчельскис: «Зенит» на верном пути и делает все правильно»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил игру «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

— Да, петербуржцы молодцы, — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru. — Команда идет на первом месте. Значит, она на верном пути и делает все правильно.

— Латышонок и Глушенков радуют больше остальных?

— Начали сезон они очень здорово. Травма немного выбила Глушенкова из равновесия, но команда идет на первом месте. Не у всех всегда получается играть постоянно. А футболисты, которые ворчат и бубнят на скамейке, не оправдывают надежд. Они не используют свои шансы на сто процентов. Сыграй, забей — и пройдешь в основной состав.

После этого матча «Зенит» (20 очков) возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.