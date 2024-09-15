Деменко: «ЦСКА в матче с «Зенитом» не хватило чуть-чуть давления»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко прокомментировал победу петербуржцев в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Матч неплохой, на самом деле. Я ранее говорил, что «Зенит» столкнется с проблемами, но мы видели, что тяжелый матч был. «Зенит» забил свой гол, мог еще забивать. А ЦСКА не хватило чуть-чуть давления. Гости справлялись в оборонительных действиях», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

После этого матча «Зенит» (20 очков) возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.