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Хомуха — о дебюте Соболева за «Зенит»: «Он выглядел не в своей тарелке»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о поражение московской команды в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

— Поначалу хозяева имели небольшое преимущество, атаковали, — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру». — Просто не смогли реализовать свои моменты. Потом сказался класс «Зенита», и он использовал свои моменты. Его победа закономерна.

— Но у питерцев тоже было не так много моментов. Это не удивило?

— В таких матчах очень редко бывает большое количество моментов. Соперники приблизительно равны по уровню, но «Зенит» чуть мастеровитее.

— Как вам дебют Соболева за «Зенит»?

— Он выглядел не в своей тарелке. Соболев много пропустил. Каким бы футболистом он не был, но самостоятельные занятия — это не та подготовка. Ему нужно время, чтобы набрать игровой тонус.

— С чем связана его замена?

— Соболев много пропустил. Я удивился, когда увидел его в стартовом составе.

После этого матча «Зенит» (20 очков) возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Соболев
Дмитрий Хомуха
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
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 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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