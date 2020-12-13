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Калинин считает, что ничья — положительный результат для «Урала»

21:14
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Защитник «Урала» Игорь Калинин поделился впечатлениями после матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:2). Он был признан лучшим игроком матча.

«Так как мы играли против ЦСКА вдесятером — это положительный результат для нас, — сказал Калинин в эфире канала Матч ТВ». В Екатеринбурге ЦСКА вдесятером нас обыграл, чем мы хуже? Мы тоже можем вырвать очко. Гол? Последние минуты, уже нечего было терять. Пошел, поймал траекторию, а Фернандес, видимо, не поймал.

Я знал, что у Дениса Кулакова хорошая фланговая передача. Хотелось реабилитироваться перед болельщиками за пять пропущенных мячей (в матче с «Зенитом» — Прим. «СЭ»). Надеюсь, мы, порадовали их сегодня».

Калинин сравнял счет в концовке игры. Он забил на 89-й минуте.

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