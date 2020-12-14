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Калинин рассказал о ничьей с ЦСКА

09:01
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Полузащитник «Урала» Игорь Калинин прокомментировал ничью в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Начали как-то неуверенно. Первые 10 минут... Надо с самого начала входить в игру, не бояться играть. А потом привыкли к полю, привыкли к сопернику, начали грамотно обороняться, как и обсуждали с тренерами. Выполняли установку. По большому счету, один опасный момент был у ЦСКА и гол. Действовали на контратаках, были свободные зоны», — цитирует Калинина официальный сайт клуба.

После 18-и туров «Урал» находится на 12-м месте.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/igor-kalinin-zabityj-myach-odin-iz-samyh-schastlivyh-momentov-v-moej-zhizni-21

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