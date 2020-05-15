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Как РФС поможет клубам, пострадавшим от коронавируса? Отвечает Дюков

14:40
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, как союз поможет клубам, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

— Какую помощь РФС планирует оказать клубам?

— Мы сразу вышли на правительство с рядом предложений, которые помогли бы помочь преодолеть кризис и его последствия, — сказал Дюков. — Это и отсрочка от выплаты налогов, и сохранение бюджетного финансирование от региональных и муниципальных органов власти. На данном этапе без этого не обойтись. Но мы смотрим в будущее, и основным элементом поддержки стало бы изменение налогового законодательства для спонсоров, инвесторов и расширение источников для коммерческих доходов. Сейчас в правительстве и в министерстве спорта идет обсуждение. (Дмитрий Зеленов)

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