Слуцкий включил футболиста «Рубина» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поставил на первое место нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако»), Вильмар Барриос, Ярослав Ракицкий (оба — «Зенит»), Хвича Кварацхелия («Рубин»).