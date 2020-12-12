Кафельников просит переименовать «Сочи» в «Жемчужину»
Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников призвал переименовать «Сочи» в «Жемчужину». Кафельников — уроженец Сочи и болельщик «Спартака».
«Переименуйте уже «Сочи» в мою любимую «Жемчужину», — написал Кафельников в Twitter.
Переименуйте уже ФК Сочи в мою любимую Жемчужину?— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) December 12, 2020
«Жемчужина» выступала на профессиональном уровне с 1991 по 2003-й и с 2008 по 2011 год, с 1993 по 1999 год команда играла в высшем дивизионе.
Нынешний «Сочи» был основан в 2018 году на базе петербургского «Динамо».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю