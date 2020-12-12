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Кафельников просит переименовать «Сочи» в «Жемчужину»

18:40

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников призвал переименовать «Сочи» в «Жемчужину». Кафельников — уроженец Сочи и болельщик «Спартака».

«Переименуйте уже «Сочи» в мою любимую «Жемчужину», — написал Кафельников в Twitter.

«Жемчужина» выступала на профессиональном уровне с 1991 по 2003-й и с 2008 по 2011 год, с 1993 по 1999 год команда играла в высшем дивизионе.

Нынешний «Сочи» был основан в 2018 году на базе петербургского «Динамо».

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