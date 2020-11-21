Кабелла — о победе над «Тамбовом»: «Пообещал друзьям, что сделаю что-то для них в матче»
Автор победного гола в матче «Краснодар» — «Тамбов» (1:0) Реми Кабелла заявил, что посвятил этот гол своим друзьям.
— Мы начали хорошо. Когда мы забили, немного сдали игру, — сказал Кабелла в эфире «Матч Премьер». — Когда ты забиваешь один мяч, ты должен забивать второй, третий, чтобы укрепить преимущество.
Этот жест посвящен моим друзьям. Пообещал, что сделаю что-то для них на игре.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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