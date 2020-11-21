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Кабелла — о победе над «Тамбовом»: «Пообещал друзьям, что сделаю что-то для них в матче»

16:07
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Автор победного гола в матче «Краснодар» — «Тамбов» (1:0) Реми Кабелла заявил, что посвятил этот гол своим друзьям.

— Мы начали хорошо. Когда мы забили, немного сдали игру, — сказал Кабелла в эфире «Матч Премьер». — Когда ты забиваешь один мяч, ты должен забивать второй, третий, чтобы укрепить преимущество.

Этот жест посвящен моим друзьям. Пообещал, что сделаю что-то для них на игре.

Краснодар — Тамбов

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