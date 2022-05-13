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Кравцов считает, что «Нижний Новгород» может спокойно избежать переходных матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов отметил, что команда будет выкладываться в матче 29-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи».

«Мы могли набрать больше очков, это было бы здорово, но получилось, что получилось. Будем выкладываться дальше. У нас хорошая, дружная команда, поэтому можем спокойно избежать переходных матчей», — цитируют «Известия» Кравцова.

Матч состоится в пятницу, 13 мая. Начало игры — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1333652/aleksei-fomin/kluby-biutsia-za-metall-kak-izmenitsia-tablitca-rpl-za-tur-do-finisha
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