Кравцов считает, что «Нижний Новгород» может спокойно избежать переходных матчей

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов отметил, что команда будет выкладываться в матче 29-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи».

«Мы могли набрать больше очков, это было бы здорово, но получилось, что получилось. Будем выкладываться дальше. У нас хорошая, дружная команда, поэтому можем спокойно избежать переходных матчей», — цитируют «Известия» Кравцова.

Матч состоится в пятницу, 13 мая. Начало игры — 19.00 по московскому времени.