Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев, выступающий за узбекский «Навбахор», в интервью «СЭ» рассказал о переходе в «Динамо СПб» в 2017 году.

— С удовольствием ответил согласием на предложение Александра Точилина — питерское «Динамо» начинало сезон в ФНЛ. В зарплате «упал» еще на 50 тысяч — до 150 тысяч в месяц. Но главным было попасть к тренерскому штабу, который знал еще по динамовской академии.

— По сравнению с «Зенитом» уменьшение доходов в шесть раз — это существенно. Не тяжело перестраиваться, когда уже привык к определенному уровню трат?

— А у меня никогда не было каких-то повышенных запросов в жизни. Я не отрывался от земли, так что финансовую ситуацию воспринимал спокойно.

— Питерское «Динамо», переехавшее потом в «Сочи», постепенно шло в гору, вы играли одну из ведущих ролей. Не жалеете, что не дотерпели полгода? Могли бы сейчас в РПЛ выступать вместе с Кокориным, который вас опекал в «Динамо».

— Да, Саша — отличный человек и футболист. Порой возникают мысли, что мог бы сейчас с ним играть в премьер-лиге, но кто знает, что бы было. В клуб пришло много народа из «Зенита», не факт, что на меня бы делали ставку. Да и Точилин уже не в «Сочи» — тот тренер, к которому отношусь с особым уважением. (Константин Алексеев)

Полное интервью с Иваном Соловьевым читайте здесь.