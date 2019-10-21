Иван Обляков: «Не припомню такого количества крошки на поле в Уфе»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков — о матче с «Уфой» (1:1) в 13-м туре чемпионата России. Футболист ранее выступал за уфимский клуб.

— Эмоции остаются в раздевалке. Положительными они быть не могут: мы не выиграли матч, в котором очень хотели победить. Это футбол, так бывает, — цитирует Облякова официальный сайт московских армейцев. — Да, играли неплохо, создавали моменты, но не все из них реализовали. Во втором тайме у нас было достаточно много контратак, нужно было выжимать из них моменты, но не получалось. Качество искусственного газона? Я здесь тоже давно не играл, в последний раз — год назад. Я думаю, насыпали слишком много крошки, поэтому поле, может быть, не совсем качественное. Когда я играл в «Уфе», не припомню, чтобы так много крошки было. Равные условия, но соперник тренируется здесь каждый день, возможно, в этом для них был плюс.

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