Антон Заболотный: «Мы понимаем, что ЦСКА играет не идеально»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.

— Мы стараемся, потихоньку идем к своей цели. У нас игра не идеальная, сами это понимаем, но мы стремимся к лучшему.

— За счет чего сегодня переломили ход встречи?

— «Крылья» хорошо зарекомендовали себя в РПЛ. У них хорошая команда, перспективная молодежь, против них тяжело играть каждому. У нас не пошло в первом тайме, во втором на правах хозяев начали доминировать.

В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей забил Иван Сергеев.