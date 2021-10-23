Антон Заболотный: «Мы понимаем, что ЦСКА играет не идеально»
Форвард ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.
— Мы стараемся, потихоньку идем к своей цели. У нас игра не идеальная, сами это понимаем, но мы стремимся к лучшему.
— За счет чего сегодня переломили ход встречи?
— «Крылья» хорошо зарекомендовали себя в РПЛ. У них хорошая команда, перспективная молодежь, против них тяжело играть каждому. У нас не пошло в первом тайме, во втором на правах хозяев начали доминировать.
В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей забил Иван Сергеев.
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