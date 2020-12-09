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Источник: «Зенит» оштрафует Дриусси, но у игрока нет конфликта с клубом

20:05
Себастьян Дриусси. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Себастьян Дриусси. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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«Зенит» применит санкции в отношении нападающего Себастьяна Дриусси за недавние высказывания относительно его положения в клубе, утверждает Bobsoccer.ru.

Дриусси будет оштрафован за несанкционированные высказывания в публичном пространстве. При этом между тренерским штабом и игроком нет конфликта. Он отправится на первый сбор «Зенита» в составе команды.

Ранее телеканал TyC Sports привел цитату Дриусси, где он заявляет, что сильно скучает по своему бывшему клубу «Риверу Плейт» и по игре нападающим, а также признается, что три года играет на «дерьмовой» позиции, что устал от этого и готов уйти.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/endru/blog/?item=569235

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