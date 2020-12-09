Источник: «Зенит» оштрафует Дриусси, но у игрока нет конфликта с клубом

«Зенит» применит санкции в отношении нападающего Себастьяна Дриусси за недавние высказывания относительно его положения в клубе, утверждает Bobsoccer.ru.

Дриусси будет оштрафован за несанкционированные высказывания в публичном пространстве. При этом между тренерским штабом и игроком нет конфликта. Он отправится на первый сбор «Зенита» в составе команды.

Ранее телеканал TyC Sports привел цитату Дриусси, где он заявляет, что сильно скучает по своему бывшему клубу «Риверу Плейт» и по игре нападающим, а также признается, что три года играет на «дерьмовой» позиции, что устал от этого и готов уйти.