Источник: Влашич может заменить Модрича в «Реале»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов «Реала», информирует defensacentral.com. Как отмечается, 22-летний хорват рассматривается на замену своему соотечественнику 34-летнему Луке Модричу.

Последний продолжает показывать высокий уровень игры, но в скором времени может завершить карьеру.

В этом сезоне Влашич провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 7 передач. У Модрича в этом сезоне 35 матчей, в которых он забил 7 мячей и отдал 4 передачи.