Источник: "Витесс" Слуцкого не заинтересован в игроке тульского "Арсенала" Володько

Канал в Telegram "Слуцкий и "Витесс" в своем сообщении опроверг информацию о том, что "Витесс" Леонида Слуцкого интересуется защитником тульского "Арсенала" Максимом Володько.

Ранее Vitesse Inside сообщил, что 26-летний белорус в ближайшее время подпишет договор с голландским клубом, в расположение которого должен прибыть сегодня.

В прошлом сезоне Володько провел в составе "Арсенала" два матча. Ранее он выступал за белорусский БАТЭ.

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