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Источник: Вендел и Дриусси пропустят матч с «Ахматом»

19:21
Себастьян Дриусси. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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В матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» «Зенит» сыграет без полузащитника Вендела и форварда Себастьяна Дриусси, эта информация появилась на гостевой книге сайта болельщиков «Зенита».

Ранее стало известно, что матч пропустит и форвард «Зенита» Сердар Азмун.

Игра состоится 21 ноября. Начало в 16.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://zenitspb.org/guestbook/guestbook.shtml

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