Источник: Серхи Гомес не перейдет в ЦСКА

Защитник «Севильи» Серхи Гомес не хочет менять команду, что исключает его переход в ЦСКА, информирует ElDesmarque.

Армейцы последние несколько недель хотели заполучить 27-летнего испанца. Появлялась информация, что футболист даже договорился с московским клубом о переходе, однако у клубов были разногласия в финансовом аспекте. Кроме того, к нему проявляла интерес «Аталанта», «Вест Хэм»и «Валенсия»?.

В прошедшем сезоне Гомес провел 48 матчей, в которых отметился одной желтой карточкой. Его контракт с «Севильей» действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Севилья» хочет выручить за трансфер Гомеса около 5,5 миллиона евро.