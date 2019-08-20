Источник: «Севилья» готова отпустить Гомеса, которым интересуется ЦСКА
23:30
«Севилья» готова расстаться с защитником Серхи Гомесом. Главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги не рассчитывает на 27-летнего испанца, утверждает Marca.
Ранее появлялась информация, что на футболиста претендует ЦСКА. Московский клуб готов взять Гомеса в аренду с опцией выкупа.
«Севилья» хочет выручить за трансфер около 5,5 миллиона евро. Именно за такую сумму клуб приобрел Гомеса у «Сельты» в прошлом году.
В прошедшем сезоне на счету защитника 48 матчей, в которых он отметился одной желтой карточкой.
Самые обсуждаемые материалы
Материалы других СМИ
Загрузка...