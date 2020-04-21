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В Белоруссии сообщили об интересе «Динамо» к Носко. Но это не так

17:25
Алексей Носко (справа). Фото «Прессбол».
Алексей Носко (справа). Фото «Прессбол».
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По информации белорусского издания «Прессбол», полузащитник «Энергетика-БГУ» Алексей Носко может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Источник указывает, что переговоры ведутся и с другими клубами Тинькофф российской премьер-лиги. По данным «СЭ», «Динамо» не интересуется Носко.

23-летний центральный полузащитник в текущем сезоне провел пять матчей в чемпионате Белоруссии и забил один мяч. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/355294

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