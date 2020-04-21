В Белоруссии сообщили об интересе «Динамо» к Носко. Но это не так
17:25
По информации белорусского издания «Прессбол», полузащитник «Энергетика-БГУ» Алексей Носко может продолжить карьеру в московском «Динамо».
Источник указывает, что переговоры ведутся и с другими клубами Тинькофф российской премьер-лиги. По данным «СЭ», «Динамо» не интересуется Носко.
23-летний центральный полузащитник в текущем сезоне провел пять матчей в чемпионате Белоруссии и забил один мяч. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.
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