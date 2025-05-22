Губерниев о Соболеве: «По российским меркам это очень талантливый футболист, без всяких сомнений»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результативность форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев — тот человек, который пригодится «Зениту». В следующем сезоне он способен раскрыться с еще лучшей стороны. По российским меркам это очень талантливый футболист, без всяких сомнений. Все зависит от него самого», — сказал Губерниев «СЭ».

Всего в нынешнем сезоне на счету Александра Соболева 4 забитых мяча и 1 результативная передача в 23 играх чемпионата России.