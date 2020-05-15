Источник: ФИФА начала расследование обстоятельств трансфера Понсе в «Спартак»

ФИФА проинформировала «Рому» о начале расследования обстоятельств трансфера Эсекиэля Понсе в «Спартак», утвреждает Telegram-канал «ЭкСпорт».

Федерация потребовала от итальянцев до 2 июня предоставить документальные доказательства сделки. Также утверждается, что в июле дело при необходимости будет рассмотрено Комитетом по статусу игроков.

Ранее стало известно об обращении в ФИФА клуба «Ньюэллз Олд Бойз», который потребовал от «Ромы» 2,4 миллиона евро компенсации за трансфер Понсе и голкипера Андреа Романьоли в «Спартак». Аргентинский клуб недосчитался крупной суммы из полагающихся ему выплат, так как сделка включала в себя переход вратаря.

23-летний Понсе провел в чемпионате России 19 игр, в которых забил 4 мяча, также на его счету 3 гола в Кубке страны и 2 — в четырех встречах Лиги Европы.