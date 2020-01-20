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Источник: ЦСКА продолжает следить за Божеником. Армейцы предлагают 6 миллионов евро

10:24
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ЦСКА все еще интересуется форвардом «Жилины» Робертом Божеником, сообщает Bild.

По данным источника, российский клуб готов отдать за игрока шесть миллионов евро. Футболистом также интересуется «Гамбург», но он может заплатить только три миллиона. В связи с этим его переход в клуб второй бундеслиги выглядит маловероятным.

20-летний словак в текущем сезоне провел 17 матчей за «Жилину» и забил три мяча при четырех голевых передачах.

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