Источник: «Бетис» не отпустит Морона в «Локомотив»

«Локомотив» сделал предложение о покупке нападающего «Бетиса» Лорена Морона. Однако испанский клуб ответил отказом, утверждает Marca.

«Бетис» рассчитывает на 25-летнего испанца, как на основного форварда в нынешнем сезоне. Сам Морон также не хочет уходить из «Бетиса». У него были предложения этим летом из Англии и Франции, но он предпочел остаться на родине.

В текущем сезоне Морон провел 3 матча, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей. Контракт футболиста с «Бетисом» рассчитан до лета 2022 года.

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