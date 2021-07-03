Лунев может перейти в леверкузенский «Байер»
09:34
«Байер» интересуется российским вратарем Андреем Луневым, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, в данный момент немецкий клуб собирает информацию о 29-летнем голкипере. Сообщается, что леверкузенцы сделают предложение футболисту в случае, если их устроят полученные данные об игроке.
Лунев выступал за «Зенит» с января 2017 года. Контракт голкипера с клубом из Санкт-Петербурга истек 1 июля, сейчас футболист является свободным агентом.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/lunev-mozhet-perejti-v-bajer/
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