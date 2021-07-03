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Лунев может перейти в леверкузенский «Байер»

09:34
Андрей Лунев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Андрей Лунев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Байер» интересуется российским вратарем Андреем Луневым, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, в данный момент немецкий клуб собирает информацию о 29-летнем голкипере. Сообщается, что леверкузенцы сделают предложение футболисту в случае, если их устроят полученные данные об игроке.

Лунев выступал за «Зенит» с января 2017 года. Контракт голкипера с клубом из Санкт-Петербурга истек 1 июля, сейчас футболист является свободным агентом.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/lunev-mozhet-perejti-v-bajer/

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Иван Торопцев все материалы автора

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