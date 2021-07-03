Лунев может перейти в леверкузенский «Байер»

«Байер» интересуется российским вратарем Андреем Луневым, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, в данный момент немецкий клуб собирает информацию о 29-летнем голкипере. Сообщается, что леверкузенцы сделают предложение футболисту в случае, если их устроят полученные данные об игроке.

Лунев выступал за «Зенит» с января 2017 года. Контракт голкипера с клубом из Санкт-Петербурга истек 1 июля, сейчас футболист является свободным агентом.