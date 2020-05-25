РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Исландцы из ЦСКА вернулись в Москву. Вот в таком виде

14:27
Теги:

Исландские легионеры ЦСКА, защитник Хердур Магнуссон и полузащитник Арнор Сигурдссон вернулись в Москву для подготовки к возобновлению чемпионата России-2019/20, сообщает пресс-служба армейцев.

В официальном Twitter-аккаунте красно-синих появилось фото футболистов, летящих в самолете из Исландии в столицу России. Оба игрока во время полета находились в защитных масках в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

— Ночью наш исландский дуэт вернулся в Москву, — гласит подпись к фотографии. — Арнор даже выспался в полете.

Чемпионат России-2019/20 планируется возобновить 21 июня.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир