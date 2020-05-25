Исландцы из ЦСКА вернулись в Москву. Вот в таком виде

Исландские легионеры ЦСКА, защитник Хердур Магнуссон и полузащитник Арнор Сигурдссон вернулись в Москву для подготовки к возобновлению чемпионата России-2019/20, сообщает пресс-служба армейцев.

В официальном Twitter-аккаунте красно-синих появилось фото футболистов, летящих в самолете из Исландии в столицу России. Оба игрока во время полета находились в защитных масках в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

— Ночью наш исландский дуэт вернулся в Москву, — гласит подпись к фотографии. — Арнор даже выспался в полете.

Ночью наш исландский дуэт @HordurM34 и @arnorsigurdsson вернулись в Москву ??? Арнор даже выспался в полёте ? pic.twitter.com/odgQtsJ086 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 25, 2020

Чемпионат России-2019/20 планируется возобновить 21 июня.