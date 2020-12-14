Ионов объяснил, почему перешел в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов в интервью клубной пресс-службы рассказал о переговоров между «Ростовом» и «быками» о его трансфере.

«Как только я узнал, что есть конкретное предложение со стороны «быков», дал свое согласие. Переговоры прошли быстро. Благодарен руководству «Краснодара» и «Ростова» за то, что все вопросы были решены в короткие сроки», — сказал 31-летний футболист.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Ионов провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.