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Игроки «Зенита» перед матчем с «Ростовом» поддержали Мамману

19:09
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Игроки «Зенита» поддержали защитника Эммануэля Мамману перед матчем 13-го тура чемпионата России с «Ростовом». Они вынесли на поле баннер со словами: «вперед, Эма!».

23-летний аргентинец в этом сезоне провел два неполных матча в чемпионате России, а также отыграл 90 минут в кубковой встрече против «Енисея» (2:1). Маммана выбыл из строя на 8 месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена.

Зенит — Ростов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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