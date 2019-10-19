Игроки «Зенита» перед матчем с «Ростовом» поддержали Мамману

Игроки «Зенита» поддержали защитника Эммануэля Мамману перед матчем 13-го тура чемпионата России с «Ростовом». Они вынесли на поле баннер со словами: «вперед, Эма!».

23-летний аргентинец в этом сезоне провел два неполных матча в чемпионате России, а также отыграл 90 минут в кубковой встрече против «Енисея» (2:1). Маммана выбыл из строя на 8 месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена.

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