Игроки «Зенита» перед матчем с «Ростовом» поддержали Мамману
19:09
Игроки «Зенита» поддержали защитника Эммануэля Мамману перед матчем 13-го тура чемпионата России с «Ростовом». Они вынесли на поле баннер со словами: «вперед, Эма!».
23-летний аргентинец в этом сезоне провел два неполных матча в чемпионате России, а также отыграл 90 минут в кубковой встрече против «Енисея» (2:1). Маммана выбыл из строя на 8 месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена.
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Как закончится матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»?
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