Игроки «Уфы» возобновят тренировки 18 мая

Футболисты «Уфа» возобновят тренировки 18 мая, сообщает ТАСС. Игроки сдадут тесты на коронавирус и начнут тренироваться с определенными ограничениями.

Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.

Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.