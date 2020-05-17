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Игроки «Уфы» возобновят тренировки 18 мая

11:56
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Футболисты «Уфа» возобновят тренировки 18 мая, сообщает ТАСС. Игроки сдадут тесты на коронавирус и начнут тренироваться с определенными ограничениями.

Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.

Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8492965

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