Игроки «Уфы» возобновят тренировки 18 мая
11:56
Футболисты «Уфа» возобновят тренировки 18 мая, сообщает ТАСС. Игроки сдадут тесты на коронавирус и начнут тренироваться с определенными ограничениями.
Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.
Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...