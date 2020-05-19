Игроки и персонал «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус

«Уфа» в Instagram сообщила, что все игроки и члены персонала клуба сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба на коронавирус дали отрицательный результат.

На данный момент «Уфа» находится на учебно-тренировочном сборе в Аше, где готовится к возобновлению чемпионата России.

Все футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список дополняется