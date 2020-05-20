Игроки «Ахмата», находящиеся в Грозном, сдали тесты на коронавирус

«Ахмат» на официальном сайте сообщил, что футболисты и персонал клуба, находящиеся в Грозном, сдали тесты на коронавирус.

— Несколько игроков по-прежнему за границей, — говорится в сообщении. — Пока не известно, когда команда приступит к индивидуальным тренировкам. В ситуации, когда сохраняется режим самоизоляции, все зависит от решения органов власти.

Ранее РФС принял решение возобновить сезон РПЛ 21 июня.