Бейл: «Самара с победой, спасибо болельщикам, что вы есть»

Игрок «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ.

«Самара, просто с победой! Огромное спасибо за поддержку каждому нашему болельщику на протяжении этого сложного и эмоционального сезона. Спасибо, что вы есть», — написал Бейл в Telegram-канале.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и избежали стыковых матчей. Самарцы обошли «Факел» и «Пари НН» и заняли 12-е место в РПЛ.