Игбун приступил к тренировкам с «Динамо», Комличенко еще находится в лазарете

Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с партнерами по команде. В лазарете остались форвард Николай Комличенко и защитник Григорий Морозов, сообщает официальный сайт московского клуба.

Игбун, Морозов и Комличенко пропустили в воскресенье контрольный матч с московским «Локомотивом» (1:1). Сообщалось, что Игбун и Морозов не смогли сыграть из-за микротравм, а Комличенко — из-за простуды.

Начиная со среды тренерский штаб «Динамо» планирует проводить общекомандные занятия, а не тренировки в группах.