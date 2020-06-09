Игбун приступил к тренировкам с «Динамо», Комличенко еще находится в лазарете
18:14
Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с партнерами по команде. В лазарете остались форвард Николай Комличенко и защитник Григорий Морозов, сообщает официальный сайт московского клуба.
Игбун, Морозов и Комличенко пропустили в воскресенье контрольный матч с московским «Локомотивом» (1:1). Сообщалось, что Игбун и Морозов не смогли сыграть из-за микротравм, а Комличенко — из-за простуды.
Начиная со среды тренерский штаб «Динамо» планирует проводить общекомандные занятия, а не тренировки в группах.
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