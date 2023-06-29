Талаев заявил, что «Сочи» рассчитывает на Батырева, Мартового и Шипунова

Российский агент Андрей Талаев, представляющий интересы трех молодых футболистов «Сочи» Амира Батырева, Тимофея Шипунова и Даниила Мартового, рассказал о будущем игроков в команде.

«Все трое сейчас работают на сборах, они в обойме. Клуб рассчитывает на них. Есть ли интерес к ним со стороны других клубов? Есть, но сейчас они сосредоточены на «Сочи», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Сочи» занял десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.