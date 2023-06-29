Талаев заявил, что «Сочи» рассчитывает на Батырева, Мартового и Шипунова
Российский агент Андрей Талаев, представляющий интересы трех молодых футболистов «Сочи» Амира Батырева, Тимофея Шипунова и Даниила Мартового, рассказал о будущем игроков в команде.
«Все трое сейчас работают на сборах, они в обойме. Клуб рассчитывает на них. Есть ли интерес к ним со стороны других клубов? Есть, но сейчас они сосредоточены на «Сочи», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».
В минувшем сезоне «Сочи» занял десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.
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3
|Спартак
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|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
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|0
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
|0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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