Худяков назвал отмененный гол «Тамбова» ключевым моментом матча с «Краснодаром»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.
— Минимальное поражение, но матч был хороший, — заявил «СЭ» Худяков. — Ребята бились, к ним претензий нет. Думаю, наш забитый гол, который в итоге отменили, был ключевым моментом матча. Если бы засчитали, игра могла повернуться в любую сторону, но счет на табло — 1:0. Ребята — молодцы.
Есть ли вопросы отмененному голу? Нет никаких вопросов. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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