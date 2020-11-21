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Худяков назвал отмененный гол «Тамбова» ключевым моментом матча с «Краснодаром»

16:06
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

— Минимальное поражение, но матч был хороший, — заявил «СЭ» Худяков. — Ребята бились, к ним претензий нет. Думаю, наш забитый гол, который в итоге отменили, был ключевым моментом матча. Если бы засчитали, игра могла повернуться в любую сторону, но счет на табло — 1:0. Ребята — молодцы.
Есть ли вопросы отмененному голу? Нет никаких вопросов. (Севастиан Терлецкий)

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