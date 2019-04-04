Хорен Байрамян: "Все видят, что "Арсенал" сейчас на ходу"

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян высказался об игре в Красноярске и поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России против "Арсенала".

– Анализ матча с "Енисеем" был. При всем уважении с Красноярску, такие матчи надо выигрывать. "Енисей" молодцы, бились до конца. Но мы вели в счете, такие игры надо доводить до конца.Тем более, мы играли в большинстве. Теперь это уже позади. Мы за последние игры потеряли много очков. Очень серьезно готовимся к Туле. Надо побеждать при своих болельщиках.

Сильный изменений в "Арсенале" нет. Все видят, что они на ходу, даже несмотря на вчерашнее поражение в Кубке. Показывают интересный футбол, сильные крайние полузащитники. Мы готовимся. Игра все покажет. (Артур Енкиеев).

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