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Сегодня, 14:42

Журова считает, что Клаудиньо не будет патриотом России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на высказывание полузащитника «Зенита» Клаудиньо о намерении играть за Бразилию, несмотря на паспорт РФ.

«Наверное, изначально он собирался стараться для российской сборной, а потом, возможно, изменились обстоятельства. Сложно прогнозировать, что движет человеком, который желает получить гражданство. Уйти от налогов в своей стране, потому что даже зарплата облагается большим налогом. А будучи россиянином, он имеет возможность сохранить свои деньги. Возможно, у него изменились планы, или ему сделали более выгодное предложение. Для футболиста совершенно нормально, что он постоянно перемещается по миру. Человек, который по рождению не является россиянином, скорее всего, в дальнейшем не будет патриотом. И от него этого требовать крайне сложно. Он будет патриотом в той стране, в которой родился, и упрекать его за это нельзя. Непонятно, когда россияне, которые уезжают в другие страны, перестают быть патриотами», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Получивший гражданство РФ Клаудиньо заявил, что не будет выступать за сборную России и надеется попасть в команду Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 25 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhurova-o-klaudino-chelovek-kotoryi-po-rozhdeniyu-ne-yavlyaetsya-rossiyaninom-245293/
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Светлана Журова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Краснодар
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Александр Соболев

Александр Соболев

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Максим Глушенков

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