«Химки» находятся в процессе прохождения процедуры лицензирования для участия в РПЛ
17:04
«Химки» в официальном Twitter сделали заявление о досрочном завершении ФНЛ.
Ранее РФС заявил, что по итогам сезона-2019/20 «Ротор» (первое место и 56 очков) и «Химки» (вторая строчка и 54 балла) получают право подняться в РПЛ.
— Красно-черные заняли второе место в чемпионате, забив больше всех мячей! — говорится в заявлении. — Сейчас наш клуб — в процессе прохождения процедуры лицензирования, дающей право участвовать в Тинькофф-РПЛ.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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