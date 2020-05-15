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«Химки» находятся в процессе прохождения процедуры лицензирования для участия в РПЛ

17:04
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«Химки» в официальном Twitter сделали заявление о досрочном завершении ФНЛ.

Ранее РФС заявил, что по итогам сезона-2019/20 «Ротор» (первое место и 56 очков) и «Химки» (вторая строчка и 54 балла) получают право подняться в РПЛ.

— Красно-черные заняли второе место в чемпионате, забив больше всех мячей! — говорится в заявлении. — Сейчас наш клуб — в процессе прохождения процедуры лицензирования, дающей право участвовать в Тинькофф-РПЛ.

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