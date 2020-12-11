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«Химки» на своем поле обыграли «Арсенал»

20:53
Сегодня. Арена Химки. «Химки» — «Арсенал» — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сегодня. Арена Химки. «Химки» — «Арсенал» — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Химки» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле обыграли «Арсенал» со счетом 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте встречи забил Илья Кухарчук.

«Химки» не проигрывают уже пять матчей подряд (4 победы, 1 ничья) и поднялись на 11-е место в таблице.

«Арсенал» не может выиграть 7 матчей подряд и идет на 13-м месте.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

«Химки» — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (1:0)

Гол: Кухарчук, 12.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов (Логашов, 73), Дядюн, Долгов (Конате, 46).

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Хагуш, 46), Рассказов, Ткачев, Костадинов, Ломовицкий (Хлусевич, 81), Чаушич (Громыко, 62), Кадири, Панченко (Луценко, 81), Джорджевич (Э.Кангва, 39).

Предупреждения: Сокол, 18. Глушаков, 46. Тихий, 63. Громыко, 90. Идову, 90+2.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва).

11 декабря. Химки. Стадион «Арена Химки».

Химки — Арсенал Т

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