«Химки» на своем поле обыграли «Арсенал»
«Химки» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле обыграли «Арсенал» со счетом 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте встречи забил Илья Кухарчук.
«Химки» не проигрывают уже пять матчей подряд (4 победы, 1 ничья) и поднялись на 11-е место в таблице.
«Арсенал» не может выиграть 7 матчей подряд и идет на 13-м месте.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
«Химки» — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (1:0)
Гол: Кухарчук, 12.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов (Логашов, 73), Дядюн, Долгов (Конате, 46).
«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Хагуш, 46), Рассказов, Ткачев, Костадинов, Ломовицкий (Хлусевич, 81), Чаушич (Громыко, 62), Кадири, Панченко (Луценко, 81), Джорджевич (Э.Кангва, 39).
Предупреждения: Сокол, 18. Глушаков, 46. Тихий, 63. Громыко, 90. Идову, 90+2.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва).
11 декабря. Химки. Стадион «Арена Химки».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю