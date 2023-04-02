«Химки» — «Краснодар»: Кади забил гол из-за пределов штрафной

Нападающий «Краснодара» Кади Боржес забил гол в матче 21-го тура чемпионата России против «Химок» — 4:0.

26-летний бразилец забил гол на 63-й минуте матча — он протащил мяч с правого фланга, ушел от защитников «Химок» и пробил из-за переделов штрафной площади в дальний угол от вратаря.

«Химки» принимают «Краснодар» на домашней «Арене Химки». «СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию встречи.