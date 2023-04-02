«Химки» — «Краснодар»: Кади забил гол из-за пределов штрафной
Нападающий «Краснодара» Кади Боржес забил гол в матче 21-го тура чемпионата России против «Химок» — 4:0.
26-летний бразилец забил гол на 63-й минуте матча — он протащил мяч с правого фланга, ушел от защитников «Химок» и пробил из-за переделов штрафной площади в дальний угол от вратаря.
«Химки» принимают «Краснодар» на домашней «Арене Химки». «СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию встречи.
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|
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|1.04
|14:00
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Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
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|16:30
|
Факел – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
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|9
|
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|8
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|И
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|Ж
|
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|1
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|1
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