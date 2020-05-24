Хавбек ЦСКА Сигурдссон отправился в Россию на частном самолете

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон опубликовал новую сторис в своем Instagram. 20-летний исландский футболист показал фото из частного самолета.

«Обратно в Россию», — написал Сигурдссон.

В сезоне-2019/20 хавбек провел 23 матча за ЦСКА и забил три гола. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.