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Хавбек ЦСКА Сигурдссон отправился в Россию на частном самолете

19:49
Арнор Сигурдссон и Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арнор Сигурдссон и Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон опубликовал новую сторис в своем Instagram. 20-летний исландский футболист показал фото из частного самолета.

«Обратно в Россию», — написал Сигурдссон.

В сезоне-2019/20 хавбек провел 23 матча за ЦСКА и забил три гола. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня.

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