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Хацкевич: «У «Ротора» есть список игроков для усиления»

14:00
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» отметил, что команде требуется усиление.

?- Учитывая то, как мы формировали команду перед стартом РПЛ, сейчас эти ошибки уже нельзя допускать. Есть у нас список футболистов, которых мы хотели бы видеть для усиления. На сегодняшний есть возможность выпустить пять футболистов и перевернуть игру, но не всегда получается усилить игру за счет замен, — отметил Хацкевич в эфире телеканала «Матч Премьер»

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