Губернатор Самарской области высказался о будущем гендиректора «Крыльев» Андреева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о будущем генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста против судейства.

— Совет директоров решит судьбу директора клуба. Они отложили решение до окончания сезона. Думаю, сегодня футболисты подняли настроение членам совета директоров. Те результаты, которые есть у клуба, они достойные. Тяжело было решать тройную задачу. Гасить старые долги, только кредитов было погашено более 700 миллионов рублей, показывать красивую игру и обеспечивать результат. Это взаимоисключающие задачи. Расходы вроде бы надо наращивать, тогда бы клуб показывал хороший результат. Но мы смогли достойно справиться. Мы никогда не пойдем по пути банкротства клуба, что не раз предлагалось. Нижегородское «Торпедо» — клуб с более длительной историей, два раза начинали с нуля. Для самарских ромбик многое значит. Как бы тяжело не было, надо находить силы и расплачиваться по долгам, но сохранить именно этот клуб.

— Если мы все правильно поняли, вы сейчас мягко анонсировали, что Андреев останется в клубе и его отставка принята не будет.

— Я не знаю, может, у него планы какие-то другие. Может, он сейчас возглавит мадридский «Реал». Не могу вам гарантировать, что это не произойдет. Но решение будет рассмотрено на совете директоров клуба. На мой взгляд, предпосылки к тому, чтобы сотрудничество Вадима Юрьевича с клубом было продолжено, есть. Но это всегда взаимоотношения двух сторон.

— Какие результаты от команды лично вы ждете в следующем сезоне?

— Мы всегда ждем от команды наилучших результатов. Считаем, что в этом году, правда, Игорь Витальевич об этом не раз говорил, что много раз не повезло. И он говорил: «Дмитриевич, нам обязательно вернется». Может, сегодня что-то и вернулось. Конечно, я бы хотел, чтобы клуб был в пятерке. Более того, я бы хотел, чтобы и «Акрон» играл в премьер-Лиге. Чтобы два клуба из Самарской области были в РПЛ. Надеюсь, такие времена придут.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Андреев принял решение уйти в отставку со своего поста из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.