Грулев рассказал о победном голе в ворота «Краснодара»

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой мяч в ворота «Краснодара» (2:0) в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России и объяснил, за счет чего москвичам удалось победить.

— У нас шла быстрая атака, хорошо, что оказался в нужное время в нужном месте и уже на каких-то инстинктах смог правильно сыграть на добивании, — сказал игрок. — Возможно, на «Краснодаре» сказался тяжелый выезд в Грецию, и команда подустала. Но против нее все равно никогда просто не бывает, так как она строго придерживается своего атакующего стиля. И нам сегодня просто не было. (Севастиан Терлецкий)