18:58 | Футбол — РПЛ

Григорян рассказал, как выбирал состав на матч с "Зенитом"

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Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян перед матчем 1-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" рассказал, как подбирал состав команды на эту игру.

– Побирали состав так: во-первых, не должны были соответствовать тому стилю, за счет которых мы собираемся добиться результатов, – сказал Григорян в эфире канала "Матч Премьер". – Во вторых, это должны быть люди, которые хотят себя реализовать. Никто из них не обманул, я даже о зарплате. В третьих, это люди, которые действительно, как я считаю, имеют потенциал, но он пока не реализован.

Зенит – Тамбов

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