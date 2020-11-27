Гончаренко высоко оценил игру Занйутдинова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему активно поддержал идею трансфера полузащитника Бактиера Занйутдинова из «Ростова».

— Как только прозвучало эта филия, то я сразу сказал: «Берем». Я этого футболиста очень много видел, так что у меня не было сомнений, — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. - Но инициатива трансфера исходила не от меня.

Вы замечаете, что Бака уже поменял несколько позиций в ЦСКА? И везде действует одинаково эффективно. Вот это уровень футболиста.

В команде должны быть два-три футболиста, которых ты можешь поменять без всяких ограничений по ходу матча позициям в интересах команды. Это очень хорошее подспорье для тренера.

Бака пришел и сразу же стал своим. По-русски говорит? Прекрасно. Ему не надо было что-то ментально менять.