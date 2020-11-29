Гончаренко уверен, что Слуцкий хорошо знает ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, чего он ожидает от матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Он также отметил, что бывший тренер армейцев Леонид Слуцкий, работающий с казанским клубом, хорошо знает его команду.

«В таком графике, скорее, эмоционально сложнее, — сказал Гончаренко в эфире «Матч премьер». — Много матчей, переездов, перелетов. Надеюсь, что мы со всем этим справимся. Тем более, нас достаточно молодая команда, чтобы выдерживать такой график.

Слуцкий? Мы готовимся к конкретному сопернику. Понятно, что Леонид Викторович многое выиграл, хорошо знает нашу команду. Мы знаем его требования. В любом случае, это сражение за очки».

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.