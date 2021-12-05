Гончаренко рассказал о травме Кабелла

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, почему полузащитник Реми Кабелла пропускал матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).

— Что с Кабеллой? Сможет ли он сыграть с «Нижним Новгородом»?

— Надеемся, он тренируется индивидуально. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.