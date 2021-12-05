Гончаренко рассказал о травме Кабелла
21:23
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, почему полузащитник Реми Кабелла пропускал матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).
— Что с Кабеллой? Сможет ли он сыграть с «Нижним Новгородом»?
— Надеемся, он тренируется индивидуально. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
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